Ликино-Дулево может стать новой жемчужиной Золотого кольца России

Ликино-Дулево имеет потенциал стать еще одним популярным туристическим направлением в рамках Золотого кольца России. В городе есть несколько интересных мест, которые привлекают туристов. Вот пять достопримечательностей, которые стоит посетить.

Сквер у Дулевского фарфорового завода

В 2024 году по программе «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроили территорию рядом с заводом. Там привели в порядок мемориал памяти, обновили дорожки, установили новые скамейки, высадили газон, деревья и кустарники. На территории завода расположены два музея: один с коллекцией фарфора (тел. 8(916)186-73-63), другой — с «Миром исторической реконструкции» (тел. 8(926)963-50-70).

Здание Культурно-досугового центра «Дулевский» в виде звезды

Это единственный реализованный проект выдающегося советского архитектора-авангардиста Константина Мельникова за пределами Москвы, построенный в 1930 году. Рядом с ним расположен парк, благоустроенный по программе «Формирование комфортной городской среды». 4 июня здесь пройдет фестиваль «Вар-Варенье», а 22 августа — шоу «Агашка».

Храм Иоанна Богослова

Проект здания создал архитектор Леонид Шерер. Это главный православный приход города с более чем вековой историей. На фасаде храма установлена уникальная фарфоровая икона, а в крестильне — фарфоровый иконостас.

ЛиАЗ-парк

Новое общественное пространство создали на ул. Калинина с отсылками к истории Ликинского завода и культовому автобусу «Луноход». Парк стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах.

Памятники баскетболисту и ЛиАЗ-677

На ул. Калинина у здания спортивного комплекса «Феникс» расположена скульптура баскетболиста, рядом с ним — детская площадка и ЛиАЗ-677 на постаменте. Ветерана дорог выпускали на Ликинском автобусном заводе с 1962 по 1994 год. На Международной выставке в Лейпциге в 1972-м он получил золотую медаль.

Добраться до Ликино-Дулева из Москвы можно на электричке с Курского вокзала. Посещение общественных пространств бесплатное, на экскурсии в музеи лучше записаться заранее.