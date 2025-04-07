Лифты заменили в 110 домах Подмосковья с января

С начала года в многоквартирных домах Подмосковья заменили 125 лифтов. Больше всего работ провели в Королеве, Мытищах, Красногорске и Лобне.

Лифтовое оборудование заменили в 110 жилых домах Подмосковья в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» по региональной программе Фонда капитального ремонта. В Королеве обновили 14 объектов, в Мытищах — 13, в Красногорске и Лобне — по 10.

Как отметили в подмосковном МинЖКХ, на время ремонта одной кабины вторая работает в штатном режиме.

«Лифты нового поколения, отличаются повышенной безопасностью, энергоэффективностью, антивандальной защитой и бесшумной работой. В кабинах присутствует светодиодное освещение и „умные“ датчики на дверях», — отметили в ведомстве.

Приемку выполненных работ проводят при участии профильных ведомств и общественников.