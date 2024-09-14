Лифты в многоквартирном доме на Тверской улице заменили в Дубне

В Дубне завершена замена лифтов в жилом доме по улице Тверской, 6а в рамках программы капитального ремонта. Специальная комиссия тщательно проверила все аспекты работ, включая состояние шахты, кабины, автоматики, системы защиты и исполнительной документации.

Жители дома остались довольны, так как работы были завершены на месяц раньше запланированного срока. Заместитель главы городского округа Дубна Павел Гришин отметил, что срок службы старого лифтового оборудования превысил 25 лет.

В последние годы эксплуатация лифта продлевалась лишь благодаря техническому надзору и актам техобследования. Совет дома принял решение провести собрание собственников и перейти с накопления средств на спецсчете в фонд капитального ремонта, так как необходимых средств на нем не хватало.

В этом году в программу капитального ремонта в Дубне вошло 22 дома, из которых работы уже завершены в восьми.

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