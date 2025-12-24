Лифты с усилителями сотового сигнала начнут выпускать в Серпухове в 2026 году

Серпуховский лифтостроительный завод планирует со следующего года устанавливать в свои лифты премиум-класса специальные усилители сотового сигнала. Это позволит пассажирам совершать звонки, не опасаясь их прерывания во время движения кабины.

Подготовка к внедрению новой опции уже началась. Специалисты завершили финальные испытания оборудования, которые проводили на испытательной башне высотой около 90 метров. В рамках проверок эксперты оценили качество работы и уровень возможных помех.

Выбранный усилитель сотового сигнала будет работать на всех частотах, которые используют операторы связи.

«Сегодня качественная мобильная связь стала привычным атрибутом, позволяя оставаться в сети даже в метро. Мы решили, что ответственность за качество сигнала в лифтах может взять на себя производитель, а также застройщик — обычно такие технические настройки реализуются в ЖК бизнес-класса», — пояснил заместитель генерального директора Серпуховского лифтостроительного завода по развитию Дмитрий Захаров.

Для полноценной работы системы в лифте необходимо установить три устройства: внешнюю антенну, приемно-передающее оборудование и усилитель сигнала. Их монтаж возможен либо в машинном отделении, либо прямо в шахте.

На заводе рассматривают лифт не просто как изолированную кабину, а как важную часть общедомовой инфраструктуры.