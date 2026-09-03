Лифты с 25-летним сроком эксплуатации заменят в Одинцовском округе

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

В Одинцовском округе продолжается замена лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок эксплуатации. До конца 2026 года в многоквартирных домах планируют установить 21 новый подъемник.

В Одинцовском округе продолжается замена лифтов, срок эксплуатации которых превысил 25 лет. Изношенное оборудование демонтируют и устанавливают современные подъемники.

Сейчас работы проходят в доме № 51 на улице Вокзальной. Здесь заменят сразу шесть лифтов: три грузоподъемностью 400 килограммов и еще три — 630 килограммов. Завершить обновление планируют до конца сентября.

В рамках работ заменят не только кабины. Специалисты установят новые лебедки, двери шахты, ограничители скорости и тяговые канаты, проложат кабельные линии, обновят освещение в шахте и машинном помещении. Также выполнят работы по заземлению, ремонту приямка и приведению в порядок машинного помещения.

После монтажа оборудование пройдет пусконаладочные работы и обязательное техническое освидетельствование. Эксплуатация новых лифтов начнется только после завершения всех проверок.

Современные подъемники работают тише, плавнее и оснащены системами безопасности. Кабины также учитывают потребности маломобильных жителей и родителей с детскими колясками.