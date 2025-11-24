Лифты отремонтировали в 80 жилых домах Подмосковья в октябре

В октябре более чем в 80 жилых домах Подмосковья отремонтировали лифты. Работы провели в Химках, Мытищах, Пушкино, Лобне и других муниципалитетах.

Как рассказали в областном министерстве по содержанию территорий, работоспособность лифтов восстановили под контролем инспекторов.

«Лифт — сложное инженерное сооружение, требующее постоянного внимания. Любые сбои в его работе — будь то остановка кабины между этажами, рывки при движении, неточная остановка или потеря связи с диспетчером, должны немедленно фиксироваться и устраняться. Отказ от своевременного ремонта может привести к аварийным ситуациям», — отметили в ведомстве.

При выявлении поломок жители могут сообщить о них в управляющую компанию или через портал Единой диспетчерской службы.