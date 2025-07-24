Лифты обновят в нескольких домах во Фрязине в 2025 году

В этом году в городском округе Фрязино запланировано обновление лифтового оборудования в нескольких многоквартирных домах. Эта важная инициатива направлена на улучшение качества жизни жителей наукограда и повышение безопасности эксплуатации лифтов.

По информации, предоставленной пресс-службой администрации Фрязино, работы начнутся в доме № 22 по проспекту Мира. Здесь будет модернизировано 14 пассажирских лифтов и 12 остановок, что значительно улучшит комфорт и надежность транспортировки жильцов. Также уже завершены работы по обновлению двух лифтов и девяти остановок в доме № 2А по улице Московской.

Замена лифтового оборудования — это не только вопрос комфорта, но и безопасности. Старые лифты могут представлять опасность для пользователей, и их модернизация позволяет предотвратить возможные инциденты. Новые лифты будут соответствовать современным стандартам и требованиям, что обеспечит надежную работу на многие годы вперед.

Жители Фрязино также имеют возможность внести свои предложения по улучшению инфраструктуры наукограда. Для этого они могут записаться на личный прием к главе округа, позвонив по телефону: 8 (496) 255-53-25. Это открывает дополнительные возможности для взаимодействия между администрацией и гражданами, позволяя учитывать мнения и пожелания жителей при планировании дальнейших мероприятий.