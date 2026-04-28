Лифтовое оборудование в 11 домах Истры отремонтировали в 2026 году

Специалисты Жилищно-коммунального управления округа Истра, на обслуживании которого находится 132 лифта, с начала года провели ремонтные работы в многоквартирных домах по нескольким адресам. В их числе — деревня Павловское, дом 120; Дедовск, улица Мира, дом 7, улица Главная, дом 8, улица Курочкина, дом 5; поселок Глебовский, микрорайон, дома 39 и 21.

За прошедшую неделю в Дедовске на улице Жукова, дом 2, провели регулировку дверей лифта на первом этаже; на улице Победы, дом 1, корпус 1, — регулировку отводки дверей шестого этажа; на улице Первомайская, дом 1/1, — перепасовку несущих канатов. В поселке Глебовский в доме 102 отремонтировали трехплечный рычаг, а в доме 96 заменили ремень двигателя привода дверей.

Безопасная эксплуатация лифтов невозможна без своевременного обслуживания. Регулярные осмотры, профилактический ремонт и постоянный контроль предотвращают неисправности и обеспечивают долговечность работы лифтов.

В настоящее время проводится закупочная процедура для восстановления работоспособности лифта в доме № 21 в поселке Глебовский. Жителей просят отнестись с пониманием, все работы будут выполнены в полном объеме. По вопросам обслуживания лифтов можно обращаться в Жилищно-коммунальное управление округа по телефонам: 8-498-317-73-28, 8-995-794-20-92.