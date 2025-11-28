Лифтостроительный завод в Серпухове стал партнером чемпионата «Заречье-Одинцово»

Школьный чемпионат «Заречье-Одинцово» по волейболу среди юношей и девушек 2009–2010 годов рождения объединил 16 команд из школ Одинцовского городского округа. В этом сезоне турнир получил особую поддержку: Серпуховский лифтостроительный завод совместно с официальным экипировщиком чемпионата, компанией Zedo, обеспечил школьные команды уникальными комплектами игровой формы.

Данная инициатива стала продолжением партнерства завода и волейбольного клуба «Заречье-Одинцово». Ранее предприятие стало первым в России заводом лифтостроительной отрасли, поддержавшим спортивный клуб на региональном уровне, подчеркнув тем самым значимость индустриального участия в развитии массового и профессионального спорта.

«Поддержка детского спорта — это инвестиция в будущее Подмосковья. Нам важно, чтобы у детей были возможности расти в атмосферe профессионального соревнования», — прокомментировал заместитель генерального директора по развитию Серпуховского лифтостроительного завода Дмитрий Захаров.

Генеральный директор «Заречье-Одинцово» Демьян Сидоренко подчеркнул роль промышленного партнера.

«Поддержка со стороны Серпуховского лифтостроительного завода позволяет нам поднимать уровень детско-юношеских соревнований и формировать спортивную инфраструктуру региона. Участники чемпионата получили экипировку, соответствующую профессиональным стандартам, и это ощутимый вклад в развитие волейбола в Московской области», — отметил Демьян Сидоренко.