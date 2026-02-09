Лидеры второго этапа Дмитровской лиги КВН определились

Пресс-служба администрации Дмитровского м. о.

Фото: Пресс-служба администрации Дмитровского м. о.

Игра «Дмитровской Ха-Ха лиги КВН» состоялась 8 февраля в доме творчества «Радуга». Участие в ней приняли четыре команды.

Выступления оценивало жюри, в состав которого вошли чемпионы прошлых лет Екатерина Зайцева и Анастасия Зайкова, заместитель председателя местного Совета депутатов Александр Корнев и член Общественной палаты Московской области Елена Рунова.

По сумме баллов за два этапа лидирует команда «Сборная ДРТИ» (21 балл). За ней следуют «Команда ППК» (18,6 балла), «Улица Маркова» (18,2 балла) и «Сборная Лицея № 4» (10 баллов).

Глава округа Михаил Шувалов отметил, что КВН для города — это не просто игра, а школа общения, лидерства и уверенности, важная традиция, которая живет и развивается, объединяя новое поколение.

Организацию мероприятия обеспечили волонтеры Подмосковья. «Дмитровская Ха-Ха лига КВН» является молодежной площадкой для развития навыков командной работы, сценического мастерства и импровизации под руководством Ираклия Ардба и Ормана Кузембаева.