Лидеры «Волонтеров Подмосковья» прошли обучение в Подольске

В Подольске состоялось третье масштабное обучающее мероприятие для лидеров регионального движения «Волонтеры Подмосковья». Интенсив собрал около 100 добровольцев из разных муниципалитетов области.

Главная цель встречи — вдохновлять на добрые дела других. Участники обсудили итоги года, перспективные проекты для всех округов и большой вклад волонтеров в жизнь региона. Однако ключевым вектором стала деятельность амбассадоров по вовлечению жителей Подмосковья в добровольческие проекты в ближайшие месяцы.

«Особенно ценно, что такие объединяющие мероприятия проходят именно в Подольске — город становится настоящей площадкой для диалога и поддержки между добровольцами со всего региона», — отметила глава городского округа Григорий Артамонов.

Обучение волонтеров проходит на постоянной основе. Это позволяет лидерам не только развиваться самим, но и передавать накопленный опыт другим.