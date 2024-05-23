Лидеров выборки вторсырья определили на подмосковных КПО за неделю

Сбор и сортировка отходов более чем по 40 компонентам происходит на подмосковных КПО в штатном режиме. За неделю лидерами выборки вторсырья на комплексах «Нева» и «Восток» стали три вида стекла, ПЭТ-микс, ПВД-пленка, картон и макулатура.

На комплексах по переработке отходов до 70% мусора идет на переработку, 10-15% — вторсырье, 30% компостируется в техногрунт, еще 25% направляется на топливо из отходов. Отмечается, что сортировочные линии на двух заводах, станции компостирования, участок заготовки топливной фракции и очистные сооружения функционируют в штатном режиме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новых очистных сооружениях в Сергиевом Посаде. Их планируют открыть в 2025 году.

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