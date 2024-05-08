Лидеров выборки вторсырья назвали на подмосковных КПО за неделю | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 18:43 Лидеров выборки вторсырья назвали на подмосковных КПО за неделю Группа ЭкоЛайн

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Подмосковные КПО «Нева» и «Восток» назвали лидеров выборки вторсырья за неделю. Так, в топ по переработке вошли ПЭТ-микс, стекло, ПВД, пленки и картон.

Сбор и сортировка отходов проходят более чем по 40 компонентам. До 70% отходов идет на переработку, около 15% — на вторсырье, 30% компостируется в техногрунт, а 25% направляется на топливо из отходов.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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