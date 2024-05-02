Лидеров выборки вторичного сырья определили на КПО Подмосковья | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 21:39 Лидеров выборки вторичного сырья определили на КПО Подмосковья Министерство ЖКХ МО

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Лидеров выборки вторичного сырья определили на КПО «Восток» и «Нева». Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В ведомстве пояснили, что на КПО «Нева», которое расположено в городском округе Солнечногорск, с 25 апреля по 2 мая по выборке вторичного сырья лидировали ПЭТ-микс, три вида стекла, ПВД пленки, картон и макулатура.

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На КПО «Восток» за этот же период стали лидерами ПЭТ тара микс, ПЭТ прозрачный — бутылка для воды, картон, тетрапак, жесть пакетированная, жесть россыпью, прозрачное и цветное стекло, прозрачная и черная пленка ПВД, полипропилен.

На предприятиях собирают и сортируют отходы по 40 компонентам. До 70% отходов идет на переработку.

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