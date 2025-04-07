Лидеров сезона по итогам третьего этапа Ха-Ха Лиги КВН определили в Дмитрове

В филиале « На Большевистской» Центрального Дворца культуры «Созвездие» в Дмитрове состоялся третий этап Ха-Ха Лиги КВН. Участие в играх приняли пять команд, а победили ребята из Подмосковного политехнического колледжа.

Участниками поединка стали команды «Пацаны» из Подмосковного политехнического колледжа, «Рецепт Безе», «ДиваноДамы», «Улица Маркова», созданная в рамках акции «Лето добрых дел», и юная команда из лицея № 4.

Лидерами этапа стали «Пацаны» и «Рецепт Безе», заработавшие по 14,6 балла. В общем зачете победила команда «Пацаны» с результатом 34,6 балла, на втором месте «ДиваноДамы» и 32,8 балла, почетное третье место у команды «Улица Маркова», набравшей 32,6 балла, на четвертом месте разместилась «Рецепт Безе», заработавшая 31,6 балла, и пятое место досталось сборной лицея № 4 — 30,68 балла.

«Команды подарили зрителям искренние эмоции, зажигательные шутки и доказали, что в Дмитровском округе растет поколение ярких, талантливых и находчивых ребят. Отдельное спасибо волонтерам Подмосковья за помощь в организации мероприятия», — поблагодарил глава Дмитровского округа Иван Курданин.

В конце мероприятия команда «ДиваноДамы» объявила о завершении своего пути в КВН. Ребятам вручили памятные подарки и поблагодарили за время, проведенное в играх.