Лидеров молодежной политики из Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс

Лидеров молодежной политики из Подмосковья пригласили на Всероссийскую премию «Время молодых». Это профессиональный конкурс для специалистов, отвечающих за развитие молодых сотрудников в организациях, а также для представителей отделений «Движения первых», передали в пресс-службе Росмолодежи.
Событие позволит конкурсантам развить лучшие качества для работы в команде и определить действенные практики по работе с молодежью. Кроме того, в этом году в конкурсе заявлена специальная номинация «Молодежная столица России».
Прием заявок продлится до 31 августа. Подробная информация и положение размещены на официальном сайте.
Напомним, что премия проводится с 2022 года, за это время ее участниками стали более пяти тысяч сотрудников отрасли.
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