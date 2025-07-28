Лидеров молодежной политики из Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс

Лидеров молодежной политики из Подмосковья пригласили на Всероссийскую премию «Время молодых». Это профессиональный конкурс для специалистов, отвечающих за развитие молодых сотрудников в организациях, а также для представителей отделений «Движения первых», передали в пресс-службе Росмолодежи.

Событие позволит конкурсантам развить лучшие качества для работы в команде и определить действенные практики по работе с молодежью. Кроме того, в этом году в конкурсе заявлена специальная номинация «Молодежная столица России».

Прием заявок продлится до 31 августа. Подробная информация и положение размещены на официальном сайте.

Напомним, что премия проводится с 2022 года, за это время ее участниками стали более пяти тысяч сотрудников отрасли.