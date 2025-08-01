Лидеров молодежной политики из Подмосковья пригласили на образовательный семинар

Подмосковных специалистов в сфере молодежной политики пригласили на образовательный семинар, который пройдет с 7 по 10 октября в Калуге. Очную встречу посвятят актуальным вопросам развития и патриотического воспитания подрастающего поколения, сообщили в пресс-службе Росмолодежи.

Заявку могут подать молодые сотрудники от 18 до 35 лет с трехлетним стажем работы в отрасли. Всего отберут 300 человек.

Участие, а также проживание и питание для участников бесплатное. Транспортные расходы лежат на направляющей стороне.

Прием заявок открыт до 25 августа включительно в системе ФГАИС «Молодежь России».