Лидеров июльской выборки вторсырья определили на КПО в Егорьевске

Комплекс по переработке отходов, расположенный в Егорьевском городском округе, отправил на заводы более 600 тонн ПЭТ-пластика для переработки сырья в минувшем июле. Объем собранной пленки за прошлый месяц составил 520 тонн, в то время как количество макулатуры оказалось наименьшим и достигло всего 100 тонн.

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья подчеркнули, что выброшенные в один контейнер неотсортированные отходы загрязняют фракцию, чувствительную к влаге. В результате это приводит к тому, что картон теряет свою пригодность для переработки.

Если невозможно сдать картон в пункты приема макулатуры, эксперты рекомендуют сложить его в отдельный пакет, осторожно завернуть и выбросить в синий бак на контейнерной площадке. Такой подход позволит сохранить качество картона, который впоследствии переработчики смогут использовать, например, для производства альтернативного топлива.

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