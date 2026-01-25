Лидером региона по количеству знаков ГТО стали Химки

Химки стали абсолютным лидером Московской области по итогам 2025 года по количеству врученных знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Спортсмены города в общей сложности получили 3625 наград, из которых 1810 — золотые, 1169 — серебряные и 646 — бронзовые.

Высокий результат свидетельствует о массовой вовлеченности жителей в спортивное движение. «Радует, что в Химках так много желающих проверить свои силы в ГТО. Это доказывает: спорт доступен каждому. Знак отличия ГТО дает дополнительные баллы при поступлении в вуз и право на налоговый вычет», — отметил депутат Химок Глеб Демченко.

Для участия в программе необходимо зарегистрироваться на официальном портале gto.ru, получить медицинский допуск и сдать нормативы.

Испытания принимает Центр тестирования ГТО, расположенный на базе спортивного комплекса «Арена Химки» по адресу ул. Кирова, влд. 24 (телефоны для записи: 8 (495) 572-52-88, 8 (495) 572-06-11). Мероприятия проходят в рамках федеральной программы «Спорт — норма жизни».