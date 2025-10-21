Лидером по набору водителей в компанию-возчик ТКО за сентябрь стали Химки

Расширение штата затронуло как водительский состав, так и персонал для выполнения вспомогательных работ. Наиболее значительный прирост кадров был зафиксирован в городском округе Химки.

В течение сентября компания-подрядчик в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Московской области приняла на работу 50 водителей и свыше 80 разнорабочих. Именно Химки стали лидером по количеству новых сотрудников, в штат были приняты 12 водителей и 30 разнорабочих.

Успешная кадровая политика организации позволит значительно укрепить рабочие команды, повысить эффективность транспортных операций и сделать услуги вывоза ТКО еще доступнее и качественнее для жителей.

В компании сообщили, что набор персонала будет продолжен. Для соискателей работает горячая линия: 8 (800) 600–19–36, а также информация о вакансиях публикуется на сайте.

Параллельно с кадровым усилением автопарк предприятия пополнился новой спецтехникой. Недавно в эксплуатацию были введены три фронтальных погрузчика и экскаватор, которые направятся на объекты региональных операторов для повышения производительности и надежности логистики.