Лидерам по ЕГЭ в Пушкино вручили благодарности главы округа

В городском округе Пушкинский поздравили выпускников, которые набрали 100 баллов на ЕГЭ. Глава муниципалитета вручил ребятам благодарности.

В торжественной обстановке глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов вручил благодарности 20 выпускникам, получившим высший балл на ЕГЭ. Есть среди них и те, кто стал лучшим сразу по двум предметам.

«Я хочу, чтобы вы поняли, что то достижение, к которому вы пришли, — это маленький рубеж, итог вашей работы. Вы пришли к тому результату, к которому стремились», — сказал Красноцветов.

После торжественной части гости встречи в неформальной обстановке за чашкой чая обсудили планы на будущее, поделились своими мыслями по поводу Единого государственного экзамена и рассказали, какие ценности сейчас у молодежи.