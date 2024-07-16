Лидерам по ЕГЭ в Пушкино вручили благодарности главы округа
В городском округе Пушкинский поздравили выпускников, которые набрали 100 баллов на ЕГЭ. Глава муниципалитета вручил ребятам благодарности.
В торжественной обстановке глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов вручил благодарности 20 выпускникам, получившим высший балл на ЕГЭ. Есть среди них и те, кто стал лучшим сразу по двум предметам.
«Я хочу, чтобы вы поняли, что то достижение, к которому вы пришли, — это маленький рубеж, итог вашей работы. Вы пришли к тому результату, к которому стремились», — сказал Красноцветов.
После торжественной части гости встречи в неформальной обстановке за чашкой чая обсудили планы на будущее, поделились своими мыслями по поводу Единого государственного экзамена и рассказали, какие ценности сейчас у молодежи.
Большинство выпускников уже определились с будущей профессией: кто-то решил связать свою жизнь с преподаванием, а кто-то — с экономикой. Максим Красноцветов отметил, что будет рад видеть ребят специалистами в родном округе. В конце встречи выпускники сделали фото на память с главой.
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