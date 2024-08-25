Лидер «Коррозии металла» поборется за пост мэра Химок

Лидер «Коррозии металла» Троицкий выдвинулся кандидатом в мэры Химок

Фото: РИА «Новости»

Лидер российской метал-группы группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий решил побороться за должность мэра Химок. Об этом сообщило РИА «Новости».

Музыкант подал документы как самовыдвиженец.

Троицкий пробует свои в качестве политика не впервые. В 2012 году он уже выдвигался в мэры Химок и набрал тогда 2,46% голосов. В интервью RTVI исполнитель признался, что использовал выборы как «бесплатную пиар-площадку» для продвижения идей.

В августе музыканта избили в Новороссийске. Продавщицы обвинили мужчину в том, что он пытался заплатить за сигареты фальшивыми деньгами. На лидера «Коррозии металла» набросился прохожий и ударил пластиковой бутылкой по голове, после чего тот потерял сознание. Когда исполнитель очнулся, его избил охранник. Приехавшая на место полиция оштрафовала музыканта и задержала его.

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