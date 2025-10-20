Личный состав космических войск поздравили в Чехове

Во Дворце культуры «Дружба» прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню космических сил Российской Федерации. Глава округа Михаил Собакин совместно с благочинным Чеховского церковного округа, настоятелем монастыря Вознесенская Давидова пустынь игуменом Сергием (Куксовым) и ветераном специальной военной операции, финалистом программы «Герои Подмосковья» Артемом Чуриловым поздравили молодых офицеров-выпускников.

На церемонии чествование ветеранов личного состава космических войск и офицеров-выпускников академии имени Можайского, прибывших в Чехов для дальнейшего прохождения службы.

Михаил Собакин поздравил военных и пожелал им успешной службы, а также вручил благодарственные письма выпускникам, которые с отличием окончили обучение и уже зарекомендовали себя в профессии.