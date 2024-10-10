Личный прием жителей у главы округа по вопросам ремонта дорог прошел в Чехове

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин провел очередной личный прием граждан. Главными вопросами, с которыми обращались жители, были вопросы ремонта и содержания дорог и земельно-имущественных отношений.

Как отметил глава Чехова Михаил Собакин, для него важно уделить внимание проблемам каждого жителя и оперативно решить их вопросы.

«Во время личных приемов мы можем детальнее понять и разобрать проблемы людей. В каждом конкретном случае удается найти пути решения даже самых сложных трудностей», — сказал он.

Во время встречи прозвучали вопросы, касающиеся ремонта и содержания дорог в сельских населенных пунктах и земельно-имущественных отношений. По всем проблемам обратившиеся получили разъяснения, им обозначили сроки решения, за каждым вопросом закрепили ответственного.

«Ваше мнение и забота о нашем городском округе Чехов очень важны для меня. Мы продолжим работать над решением возникших проблем и улучшением качества жизни нашего округа», — подчеркнул Михаил Собакин.

Чтобы записаться на прием к главе городского округа Чехов Михаилу Собакину, необходимо заполнить форму на официальном сайте администрации, либо приехать лично по адресу: Советская площадь, дом № 3, кабинет № 2. Проконсультироваться о записи на прием можно по телефону: +7 (496) 726-89-96.

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