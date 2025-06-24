Личный прием жителей прошел в Звенигороде

Представители органов местного самоуправления общаются с жителями Одинцовского округа в формате «Выездной администрации». Очередное мероприятие прошло 24 июня в Звенигороде.

Всего в ходе выездной администрации в территориальном управлении Звенигород приняли 102 человека. Основными стали вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, содержанием дорог и благоустройством. Также часть обращений, прозвучавших на «Выездной администрации», затронула социальную сферу, образование, медицинское обслуживание и культуру.

Участие в нем принимали глава Одинцовского городского округа, первый заместитель и заместители главы, представители главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий, Одинцовской областной больницы, а также депутаты Совета депутатов муниципалитета.