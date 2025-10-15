Личный прием жителей прошел в Одинцове

В Одинцовском округе в территориальных управлениях проходят еженедельные приемы населения. Представители органов местного самоуправления общаются с жителями в формате «выездной администрации», и очередное мероприятие прошло 14 октября в Голицыно.

Участие в нем принимали глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, его заместители, представители Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий, руководители Одинцовской областной больницы, а также депутаты окружного совета.

В ходе выездной администрации в территориальном управлении Голицыно были приняты в общей сложности 44 человека. Основными стали вопросы, связанные с благоустройством, ремонтом дорог, медицинским обслуживанием и жилищно-коммунальным хозяйством. Также часть обращений, прозвучавших на «выездной администрации», затронула темы культуры и медицинского обслуживания.