Личный прием жителей прошел в администрации Одинцовского округа

В Одинцовском округе в территориальных управлениях проходят еженедельные приемы населения, а также представители органов местного самоуправления общаются с жителями в формате «выездной администрации». Очередное мероприятие прошло 28 октября в теруправлении Звенигород Одинцовского округа.

Участие в нем принимали глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, его заместители, представители Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий, руководители Одинцовской областной больницы, а также депутаты совета муниципалитета.

В ходе выездной администрации в территориальном управлении Звенигород были приняты в общей сложности 75 человек. Основными стали вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, содержанием дорог и благоустройством. Также часть обращений, прозвучавших на «выездной администрации», затронула темы образования, культуры и медицинского обслуживания.