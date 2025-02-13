Личный прием жителей Подмосковья провели в Минжилполитики

Первый заместитель министра жилищной политики Московской области Иван Синельников провел личный прием граждан в четверг, 13 февраля. На встрече он ответил на вопросы, которые больше всего волнуют местных жителей.

Граждане коснулись тем улучшения жилищных условий, строительства, а также восстановления прав дольщиков, которые пострадали в результате действий мошенников.

Представители Министерства жилищной политики Подмосковья рассмотрели 13 обращений и предоставили разъяснения по каждому случаю. Кроме того, они дали поручения ответственным лицам и будут следить за их исполнением.

Записаться на следующий личный прием можно по номеру 8 (498) 602-31-13.

Приемная правительства Московской области находится по адресу: город Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, корпус 1.