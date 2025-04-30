Глава Одинцовского округа Андрей Иванов провел прием жителей в Звенигороде

Председатель местной организации ветеранов Любовь Петрова обратилась к главе с этой просьбой, отметив, что в городе имеется множество героев Великой Отечественной войны. Андрей Иванов согласился с необходимостью создания аллеи и поручил найти оптимальное решение. Инициативная группа теперь займется составлением списка знаковых фамилий, которые будут представлены в администрации. Изготовление стендов займет 2-3 месяца.

Еще одно обращение касалось благоустройства сквера у дома № 3 на улице Бородинской в жилом комплексе «Гусарская баллада». Глава округа отметил, что этот адрес включён в рейтинговое голосование на портале Госуслуг, которое пройдет с 21 апреля по 12 июня 2025 года. Андрей Иванов подчеркнул необходимость активного участия жителей, так как в случае победы можно будет подготовить проект и реализовать его в следующем году. Новый сквер должен стать универсальной зоной для всех возрастных категорий и будет включать мемориал.

Андрей Иванов также обсудил с активистами планы по благоустройству береговой линии Москвы-реки, включая создание рекреационной зоны от стадиона «Спартак» до Саввино-Сторожевского монастыря с подвесными пешеходными мостиками. Проектирование намечено на текущий год.