Личные приемы жителей пройдут в полиции Чехова с апреля по июнь 2025 года

С апреля по июнь 2025 года в Отделе Министерства внутренних дел по городскому округу Чехов пройдут личные приемы граждан. Жители смогут обратиться к руководящему составу по вопросам работы правоохранительных органов.

В муниципальном округе такие мероприятия проходят регулярно. Так, 24 апреля все желающие смогут задать вопросы заместителю начальника полиции по охране общественного порядка Отдела Министерства внутренних дел по городскому округу Чехов Дмитрию Меркулову. Записаться на прием можно по телефону: 8 (496) 726-49-19. Начальник отдела по вопросам миграции Владимир Иванов примет жителей 14 мая по адресу: улица Новосельская, дом № 8. Номер для записи: 8 (496) 726-48-15.

Встреча заместителя начальника отдела, начальника полиции Кирилла Бабурского с жителями запланирована на 22 мая. Горожане зададут все интересующие вопросы начальнику Отдела Министерства внутренних дел по городскому округу Чехов Азамату Батяеву 6 июня. А через неделю, 13 июня, для всех желающих личный прием проведет начальник следственного отдела Галина Черногорова. Телефон для записи: 8 (496) 726-48-98.

Все встречи пройдут с 17:00 до 19:00.