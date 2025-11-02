Личные приемы депутатов по вопросам ЖКХ пройдут в Химках с 5 по 7 ноября

В Химках проведут тематические приемы жителей по вопросам ЖКХ. Народные избранники совместно с сотрудниками администрации, представителями профильных ведомств, специалистами управляющих компаний ответят на все поступившие вопросы.

Запись на прием обязательна и проходит по номерам телефонов: 8 (495) 574-38-81, 8 (495) 574-38-82. Обратиться можно по адресу проспект Мельникова, дом 12.

«Вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, являются одними из самых актуальных для жителей. Подобные тематические приемы позволяют оперативно решать обращения граждан и обеспечивать прозрачное взаимодействие между жителями и органами власти», — подчеркнул руководитель депутатского объединения фракции «Единая Россия» в Химках Александр Васильев.

График проведения тематических приемов: 5 ноября — депутат Надежда Смирнова, 6 ноября — депутат Николай Томашов и депутат Юлия Ишкова, 7 ноября — депутат Юлия Мамай.