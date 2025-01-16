Личность вандалов в Озерах установили с помощью видеонаблюдения

Личность вандалов, которые сломали освещение в парке «Дубки» в Озерах, опознали с помощью камер видеонаблюдения «Безопасный регион». Они разбили 14 плафонов и два торшера.

Три молодых человека вечером гуляли по парку, ломали фонари, пинали их и гнули металлические стойки. Ущерб, нанесенный вандалами, еще только предстоит оценить.

«Было разбито 14 плафонов, согнуто два торшера. В результате замыкания вышел из строя кабель. Ущерб серьезный, предстоит закупать дополнительные плафоны на замену и ремонтировать поврежденные элементы. В течение месяца планируем полностью восстановить освещение в парке», — рассказал директор МБУ «Коломенская электросеть» Евгений Борисовский.

Двое из вандалов оказались несовершеннолетними. Подростков опознали с помощью системы видеонаблюдения «Безопасный регион», к которой подключили все общественные пространства в Коломне.

Ответственность за порчу имущества по статье 214 УК РФ наступает с 14 лет. Вандалам могут присудить штраф или лишение свободы на срок до трех лет.