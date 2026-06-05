Льготы за роботизацию. Предприятия в Подмосковье поддержат за новые технологии

Подмосковье достигло рекордных показателей по экспорту, успешно внедрило искусственный интеллект в процесс оформления мер поддержки и занялось стимулированием предприятий к роботизации. За это региону присудили второе место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, а другие субъекты федерации переняли опыт соседа. О главных достижениях, успешных практиках, льготах для бизнеса и последних подписанных соглашениях рассказала 360.ru на Петербургском международном экономическом форуме заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.