Льготные земельные участки для врачей впервые выдали психиатрам в Подмосковье

Программу «Земля врачам» расширили в Подмосковье в этом году. В список специальностей добавили психиатров. Первые два медика уже получили участки в Дмитрове и Егорьевске.

Как рассказали в подмосковном Минимуществе, программа пользуется большой популярностью. Изначально поддержку могли получить врачи по 36 специальностям. Теперь их 39.

«Если изначально в перечень входили 36 узких врачебных специальностей, в которых по области наблюдается дефицит, то сейчас их уже 39, два года назад включили врачей физической и реабилитационной медицины, в прошлом году добавились гериатры, а в июне этого года — врачи-психиатры», — сказала глава министерства Наталья Адигамова.

Сейчас в Подмосковье трудятся свыше 180 психиатров. Участки уже получили Егор Хвалев из Егорьевска и Любовь Харитонова из Дмитрова.

«Рад безмерно, что и нашу специальность включили в программу. У меня жена, ребенок, вместе строим планы: что из обязательного на участке, так это большой дом, бассейн и клубника», — поделился Егор Хвалев.

В этом году в программу также включили Каширу, где сейчас трудятся 98 медиков, которые могут претендовать на поддержку.

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