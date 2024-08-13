Льготные займы на 5 миллиардов рублей выдали в ФРП Подмосковья за 7 лет

Фонд развития промышленности Московской области выдал свыше пяти миллиардов рублей льготных займов за время своей работы с 2017 года. За 7 лет средства получили 60 региональных предприятий Эти компании реализуют инвестиционные проекты в различных отраслях промышленности.

Заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что ФРП предоставил первый заем в 2018 году, а на сегодняшний день количество выданных кредитов составляет 71.

«Общая сумма выданных ФРП МО льготных займов превышает 5,3 миллиарда рублей, а общий объем инвестиций в проекты, поддержанные Фондом, — более 19,3 миллиардов рублей», — добавила Зиновьева.

Поддержка ФРП МО востребована и доступна для региональных промышленных компаний. Некоторые предприятия обращаются в Фонд неоднократно, получая возможность реализовать несколько инвестиционных проектов.

Многие проекты, которые поддержал Фонд, уже полностью реализованы. При этом запуск всех производств позволит создать порядка 2,5 тысячи новых рабочих мест для жителей региона.

ФРП Подмосковья предлагает промышленникам несколько программ льготного финансирования. Заем Фонда можно получить по ставке от 0,5% годовых. Подробнее о программах, а также об условиях получения кредитования можно узнать на сайте организации.

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