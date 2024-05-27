Льготники в Подмосковье получили более 100 тысяч соцкарт в 2024 году

Бесплатный проезд по социальной карте жителя Московской области — одна из самых востребованных мер поддержки. Только ч начала года соцкарту оформили более 100 тысяч человек.

«По цифровому формату соцкарты или социальному паспорту также можно получить скидки и льготы в магазинах, аптеках, музееях и парках. Всего в Подмосковье уже свыше 2,4 миллиона льготников регулярно пользуются соцкартами», — сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

Получить социальную карту могут пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и другие категории граждан. Услугу можно получить на региональном портале.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».