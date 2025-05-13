Льготники Подмосковья получили выплаты за ЖКУ на 9 млрд рублей с января

Подмосковные льготники могут оформить ежемесячную компенсацию за оплату жилищно-коммунальных услуг. Ее уже получают около двух миллионов жителей.

Получить компенсацию за оплату ЖКУ могут 20 льготных категорий жителей. С января выплаты получили порядка двух миллионов человек, а суммарный объем поддержки составил свыше девяти миллиардов рублей.

«Многодетным семьям, инвалидам, пенсионерам, ветеранам труда и ветеранам боевых действий эта мера поддержки назначается проактивно — нужно только проверить заявление в личном кабинете на регпортале госуслуг и подтвердить данные», — сообщил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Размер компенсации зависит от льготной категории и составляет от 30 до 100%.

Программа включает компенсации за все основные виды ЖКУ: жилое помещение, электроэнергию, газ, отопление, водоснабжение, водоотведение, капремонт и вывоз мусора. Оформить выплату можно на региональном портале госуслуг по ссылке.