Льготники Подмосковья подали еще 8 тысяч заявок на путевки в санатории

В Подмосковье заявку на получение льготных путевок в санаторий можно оформить онлайн. С начала года этой услугой в регионе воспользовались свыше 7,8 тысячи раз.

На санаторно-курортное лечение бесплатно могут отправиться как федеральные, так и региональные льготники.

Для получения путевки в одну из российских организаций необходимо иметь медицинские показания. Напрявление предоставляют не чаще раза в год в порядке очереди.

Встать на учет для получения бесплатной путевки можно после записи к терапевту в поликлинике. Далее необходимо оформить справку по форме 070/у и подать заявление на сайте государственных услуг Московской области.

Сервис разместили в разделе «Поддержка» — «Отдых и здоровье». Ответ поступает в личный кабинет в течение семи рабочих дней.

В минувшем году в регионе оформили свыше 76 тысяч таких заявок.