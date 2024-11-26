Льготникам Подмосковья напомнили об услуге по оформлению путевок в санатории

Жители Подмосковья воспользовались онлайн-услугой по оформлению бесплатных путевок в санатории свыше 68 тысяч раз с начала года. Получить их могут льготники при наличии медицинских показаний.
Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, получить бесплатную путевку могут ветераны, инвалиды, пенсионеры и другие льготники. Для этого нужно записаться на прием к терапевту и получить справку по форме 070/у. После этого необходимо подать заявление через «Госуслуги».
С этого года информацию о путевках направляют в личный кабинет на региональном портале.
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