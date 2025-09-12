Льготники Подмосковья подали еще 50 тысяч заявок на льготные путевки в санатории

Подмосковные льготники могут получить бесплатные путевки в санаторий. С начала года онлайн-услугой по их оформлению воспользовались почти 50 тысяч раз.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, услуга доступна в разделе регионального портала «Соцподдержка» — «Организация отдыха». Воспользоваться ей могут федеральные и региональные льготники. Путевки предоставляют раз в год по медицинским показаниям.

Для постановки на учет нужно получить справку по форме 070/у и подать электронную заявку.

«В услугу внедрены умные сервисы, которые проверят наличие ранее поданного заявления, отобразят информацию об очереди на получение льготной путевки прямо при подаче заявки и автоматически запросят сведения, если медицинские показания для лечения не изменились», — отметили в министерстве.