Льготники Подмосковья подали еще 13 тысяч заявок на путевки в детские лагеря

Размещение жителей Курской области в клинском лагере «Звонкие голоса»
Фото: Размещение жителей Курской области в клинском лагере «Звонкие голоса»/Медиасток.рф

Жители Подмосковья подали около 13,5 тысячи заявок на путевки в детские лагеря для льготников в 2024 году. С начала этого года они уже направили более 13 тысяч заявлений.

Как сообщили в региональном Мингосуправления, бесплатную путевку предоставляют раз в год детям от семи до 15 лет из малообеспеченных или многодетных семей, а также сиротам, инвалидам и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Подать заявку можно на «Госуслугах» в разделе «Соцподдержка» — «Организация отдыха». Для этого нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить все необходимые документы.

Получить путевку также можно через «Добродел».

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