Льготники Подмосковья оформили онлайн путевки в санатории 14 тысяч раз с января

Жители Подмосковья оформили бесплатные путевки в санатории через «Госуслуги» свыше 14 тысяч раз с начала года. Их предоставляют по медицинским показаниям.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, бесплатные путевки могут получить федеральные и региональные льготники по медицинским показаниям. Они могут отправиться в санатории, расположенные в России, в порядке очереди. Для этого нужно встать на учет, получить справку 070/у и подать электронную заявку.

Услуга доступна на портале в разделе «Соцподдержка» — «Организация отдыха».

Пройти лечение в санатории бесплатно можно не чаще одного раза в год.