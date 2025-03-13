13 марта 2025 12:24 Льготники Подмосковья оформили онлайн путевки в санатории 14 тысяч раз с января Фото: Медиасток.рф
Жители Подмосковья оформили бесплатные путевки в санатории через «Госуслуги» свыше 14 тысяч раз с начала года. Их предоставляют по медицинским показаниям.
Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, бесплатные путевки могут получить федеральные и региональные льготники по медицинским показаниям. Они могут отправиться в санатории, расположенные в России, в порядке очереди. Для этого нужно встать на учет, получить справку 070/у и подать электронную заявку.
Услуга доступна на портале в разделе
«Соцподдержка» — «Организация отдыха».
Пройти лечение в санатории бесплатно можно не чаще одного раза в год.
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