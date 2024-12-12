Льготная плата за аренду имущества в собственности Подмосковья не увеличится

Мособлдума приняла закон о льготной арендной плате за имущество, принадлежащее Московской области. В Подмосковье уже заключили 215 договоров на льготных условиях, и арендная плата по ним составляет 1,6 миллиона рублей в год. В следующем году эта сумма останется неизменной благодаря отмене повышения с коэффициентом.
По словам председателя Комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимира Шапкина льготные условия аренды предусматривают ежегодную плату в 1 рубль за каждый погонный метр газопровода, за каждое сооружение или оборудование на газопроводе, за каждый метр сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также за квадратный метр для фандоматов и за каждое сооружение или оборудование в электросетевом хозяйстве.
Отмечается, если договор аренды заключают на срок более года, то арендная плата будет увеличиваться ежегодно с учетом коэффициента-дефлятора.
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