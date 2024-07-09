Льготная ипотека позволила приобрести жилье медсестре из Солнечногорска

Медицинская сестра из Солнечногорска Ольга Полина получила свидетельство благодаря «Социальной ипотеке». Программа реализуется в Подмосковье с 2016 года по поручению губернатора Андрея Воробьева.

В Поваровской поликлинике Ольга Полина трудится уже 13 лет. О преимуществах данной программы она давно знала, но принять в ней участие ранее не могла. Только с текущего года среднему медперсоналу тоже стала доступна бюджетную ипотеку.

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков отметил, что в округе реализуется большой список муниципальных и региональных мер поддержки, направленных на привлечение профессиональных медицинских кадров. При поддержке губернатора Андрея Воробьева врачи, фельдшеры, медсестры, рентгенлаборанты и акушеры получили хорошую возможность улучшить свои жилищные условия благодаря программе «Социальная ипотека».

Напомним, что программа работает уже восемь лет. За это время более 1800 человек в Подмосковье получили подобные сертификаты. В рамках программы специалисты получают 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса.

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