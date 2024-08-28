Льготная ипотека помогла учителю из Красногорска приобрести жилье

Педагог школы № 18 городского округа Красногорск Светлана Давыдова к новому учебному году переедет в собственную квартиру. Приобрести жилье ей помогла программа «Социальная ипотека».

Благодаря льготной ипотеке преподаватель русского языка и литературы из Красногорска Светлана Давыдова купила двухкомнатную квартиру.

«Мы выбрали „двушку“ на вторичном рынке рядом с моей работой. Переезжать будем к сентябрю. В целом это очень хороший микрорайон — есть парки, пруды», — поделилась Светлана.

Педагогический стаж специалиста более 25 лет. Семья учителя, в которой растут двое детей, долгое время снимала жилье. Педагог узнала о мере поддержки в администрации и подала документы.

Напомним, по инициативе губернатора Московской области программа «Социальная ипотека» работает в регионе с 2016 года. Улучшить жилищные условия по ней могут медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области оборонно-промышленного комплекса и тренеры. Полный список специальностей опубликован на сайте. Московская область оплачивает участникам программы половину стоимости жилья в качестве первоначального взноса и каждый месяц на протяжении 10 лет компенсирует сумму основного долга. Получатели льготы платят только проценты по кредиту.

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