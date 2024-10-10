Льготная ипотека помогла прибрести жилье медсестре в Видном

Оксана Бурбалиева приобрела квартиру по программе «Социальная ипотека». В этом году 48 специалистов из Московской области получили сертификаты на покупку жилья.

Оксана Бурбалиева работает медицинской сестрой в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных № 2 Видновского перинатального центра. Ее стаж — семь лет.

«На своей работе я помогаю самым маленьким, самым беззащитным пациентам. Мы выхаживаем новорожденных, заботимся о них в первые дни их жизни, также помогаем мамам выносить детей. Мы уже переехали в прекрасную „двушку“. Выбрали ее на вторичном рынке. Каждый раз приходя домой, ощущаешь совершенно необыкновенное чувство спокойствия и радости. Понимаешь, что находишься у себя дома», — рассказала Оксана Бурбалиева.

В Ленинском округе еще одному специалисты одобрили выдачу жилищного сертификата. Елена Спиридонова работает акушеркой акушерского отделения патологии и беременности в Видновском перинатальном центре. Всего в этом году 48 специалистов из Московской области получили возможность приобрести квартиру на льготных условиях.

Программа «Социальная ипотека» реализуется с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области оборонно-промышленного комплекса и тренеры.

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