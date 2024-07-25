Льготная ипотека помогла инженеру из Химок Сергею Дренчику приобрести жилье

Инженер Научно-производственной организации «Энергомаш» Сергей Дренчик из городского округа Химки получил сертификат на приобретение жилья. Сейчас семья Сергея делает ремонт в новой «двушке».

Благодаря программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Социальная ипотека» Сергей Дренчик смог купить собственную квартиру.

Сергей уже 10 лет трудится в Научно-производственной организации «Энергомаш» ведущим инженером-электроником. Техника интересовала мужчину еще с юности.

«Очень интересно исследовать что-то новое, изучать перспективные технологии. Тем более, что мы производим оборудование для своих нужд сами, то есть проектируем и изготовляем. Всегда нужно мыслить творчески, не надеясь на типовые шаблоны», — отметил химчанин.

До покупки своей квартиры семья инженера жила в съемной. Коллеги рассказали Сергею о льготной жилищной программе. Вместе с женой они решили поучаствовать в ней и выбрали малоэтажный дом рядом с работой.

«Сейчас делаем ремонт в новенькой „двушке“. У нашего дома прекрасное расположение рядом с работой. При этом место хорошее в экологическом плане — здесь лес, чистый воздух», — поделился мужчина.

Недавно двум медицинским сестрам Дилнозе Саторовой и Елене Медведевой вручили сертификаты на жилье. Общий стаж работы женщин в сфере здравоохранения составляет более 10 лет.

По инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева программу «Социальная ипотека» реализуют в регионе с 2016 года. Свое жилье могут получить медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области оборонно-промышленного комплекса, тренеры.

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