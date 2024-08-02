Нахимовец Лев Родионов из Можайска принял участие в параде ко Дню ВМФ

Фото: Пресс-служба администрации Можайского городского округа

Курсант Мурманского Нахимовского училища Лев Родионов участвовал в параде ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге. Молодой человек приехал на каникулы домой в Можайск и поделился планами на будущее на выездной встрече с руководством округа.

В будущем Лев планирует стать командиром эсминца. Парень планировал связать свою жизнь с флотом еще в детстве. В 11 лет он поступил в Нахимовское училище, сейчас он учится на последнем курсе. Юноша увлекается хоккеем и вместе с командой училища участвует в турнирах и первенствах по этому виду спорта.

Несмотря на юный возраст, он уже ходил строем на параде в честь Дня победы. А в этом году он поучаствовал в праздновании Дня военно-морского флота России. Во время прохождения курсантов он стоял за президентом России Владимиром Путиным. Сейчас Лев отдыхает на каникулах в родном Можайске.

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