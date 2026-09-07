Летом предприниматели Подмосковья обратились в ЦУР «Бизнес» более 2,5 тысячи раз

Летом предприниматели Подмосковья направили в ЦУР «Бизнес» 2,6 тысячи обращений. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

«В летний период специалисты ЦУР „Бизнес“ Подмосковья получили 2,6 тысячи обращений предпринимателей. Большая часть из них — порядка 2,5 тысяч — была решена в ходе консультаций. Вопросы бизнеса касались мер государственной поддержки, земли и недвижимости для бизнеса, а также открытия и ведения бизнеса», — отметила Екатерина Зиновьева.

Еще 64 обращения потребовали более детальной проработки и были отнесены к категории задач. Среди них были вопросы, связанные с землей и недвижимостью, ведением бизнеса и проведением закупок.

В категорию «Проблемы» вошли 80 обращений. Для их решения потребовалось подключение специалистов других региональных ведомств. Наиболее распространенными темами стали земельные и имущественные вопросы, подключение объектов предпринимателей к инженерным сетям и административные барьеры.

Обратиться в ЦУР «Бизнес» можно по 13 каналам. В их числе телефон горячей линии 0150, электронная почта, инвестиционный портал, социальные сети, почта губернатора и приемная правительства региона. Также обращения принимают через платформу обратной связи, Уполномоченного по защите прав предпринимателей, муниципальные органы власти, встречи с бизнесом и другие сервисы, включая ИИ-помощника Софию.

Поддержка предпринимателей в регионе реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».