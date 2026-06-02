Летнюю творческую школу для одаренных детей открыли в Пушкино

В Московской области начала работу первая Летняя творческая школа для одаренных детей, объединившая талантливых юных музыкантов из разных муниципалитетов региона. Старт образовательному проекту дали 1 июня на базе Московского областного музыкального колледжа имени С. С. Прокофьева.

В Министерстве культуры и туризма Московской области сообщили, что участниками программы стали 30 детей, успешно прошедших конкурсный отбор. Они представляют 18 округов Подмосковья.

В первый день работы школы дети разместились в санатории «Пушкино», где будут проживать на протяжении всей смены. После заселения участники посетили Московский областной музыкальный колледж имени С. С. Прокофьева. Для школьников и их родителей специалисты регионального центра «Камертон» организовали ознакомительную экскурсию по учебному заведению, а медицинский работник провел первичный осмотр детей.

Продолжением программы стал праздничный концерт-приветствие, после которого участники смогли познакомиться друг с другом и подробнее узнать о предстоящих занятиях. Каждый ребенок рассказал о себе, представил свой муниципалитет, образовательное учреждение и музыкальный инструмент, на котором обучается играть. В память о начале проекта всем участникам вручили фирменные сувенирные наборы.

Летняя творческая школа будет работать до 14 июня. За это время юных музыкантов ждет насыщенная образовательная программа, включающая индивидуальные и групповые занятия, мастер-классы по различным музыкальным направлениям, знакомство с областными колледжами искусств, а также занятия по актерскому мастерству.

Проект направлен на поддержку талантливых детей, развитие их творческих способностей и создание условий для профессионального роста в сфере искусства.